Veokijuht Euroopas: poed on kinni, teed tühjad

Veokijuhid on ühed neist, kellel tarvis pandeemiast hoolimata riikide vahel reisida ja inimestega kokku puutuda. Valga firma A.Karuse AS veokijuht Viktor Teras sõitis tavaliselt Eesti, Saksamaa ja Tšehhi vahel. Praegu on ta üle nädala kodus olnud. Teras kirjeldas, et järjekorrad piiridel on nüüdseks kadunud. «Valkas tõmbas mind kõrvale Läti piirivalve, kirjutas üles isikukoodi. Leedu-Poola piiril oli kiirus vähendatud, 20 kilomeetrit tunnis, piirivalvur vaatas. Pidasin kinni, ta küsis, kuidas end tunnen; ütlesin, et väga hästi. Näitas käega, et pane edasi. Poola-Saksa piiril ei olnud kedagi, ei patrulli ega midagi. Saksast Tšehhi minnes ka kinni ei peetud,» kirjeldas mees viimatist reisi.