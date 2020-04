Tellijale

Algatuse #maaleappi eesmärk on vähendada eriolukorra tõttu tekkinud töökätepuudust eriti toidutootjate juures ning teistes maaettevõtetes. Üks algatuse eestvedajaid, kunagine tipp-poliitk Evelyn Sepp (pildil) sõnas, et praegu vahendavad nad abilisi umbes 20 ettevõttele üle Eesti. Töövaldkondi on nende seas loomkasvatusest aianduseni ja metsandusest väiketööstusteni.