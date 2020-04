Kas koroonakriisi ajal on miski ka rõõmu valmistanud?

Georg Pelisaar, Põlva vallavanem

«Rahul võib olla sellega, et Põlvamaa inimesed on eriolukorra ajal ettekirjutustele päris hästi reageerinud. Eriti tahan tänada haigestunuid, kes on ennast isoleerinud ega ole haigust levitanud.

Südame tegi soojaks, kui noored käsipallurid otsustasid toetada peresid, kus vajaka arvutitest. Samuti on nad valmis vanematele inimestele toitu koju viima, kuigi praegu ei ole selleks veel vajadust olnud.»

Diana Leenurm. FOTO: Mati Määrits

Diana Leenurm, Kanepi gümnaasiumi direktor

«Õpilastele on see olnud hea aeg vastutus võtta, oma aega planeerida. Pered on saanud rohkem koos olla. Kõigil on olnud aega mõelda ning panna oma tõekspidamised ja väärtused teise järjekorda. Oleme kõik õppinud inimsuhteid hindama.

E-õppega oleme valdavalt hakkama saanud – vaid kahel õpilasel 206st on olnud raskusi. Videosilla kaudu tundide andmine on raskendatud, kuid vähemalt korra-paar saab õpilane õpetajaga ka sel teel suhelda.

Tagasisideküsitlusest tegi rõõmu ühe gümnasisti tõdemus, et ta poleks ka ise uskunud, et tahab tagasi kooli.»

Peeter Sibul. FOTO: Sille Annuk

Peeter Sibul, Räpina haigla juht

«Inimesed on muutunud märksa sõbralikumaks ja hoolivamaks. Võõrad ütlevad tere, naeratavad ning on valmis koguni su ostukäru poodi tagasi viima.

Haiglas näen, et kollektiivi tugevus tuleb välja just keerulistes oludes. Kuigi mõnel eesliini töötajal on äsja vahetus lõppenud, ollakse vajadusel valmis ka kolleegi asendama. Nii personal kui patsiendid on õnneks püsinud terved, olles hästi vastutustundlikud.

Eriolukord on õpetanud ka seda, et poes tasub käia vaid nädalas korra. Enne mõtled läbi, mida vaja on – seega on ka emotsionaalseid oste vähe.»

Külli Lokko. FOTO: Indrek Sarapuu

Külli Lokko, koorijuht ja muusikapedagoog

«Lastele ja noortele on see kodus olemise aeg õpetanud, kuivõrd oluline on kokku saada ja silmast silma rääkida. Mul on kolm koori ning nendega Zoomi keskkonnas koos laulda ei ole paraku võimalik, sest tekivad suured viivitused. Nõnda lülitavad lauljad kodus oma mikrofoni välja ja laulavad siiski, kuigi mina neid ei kuule.

Eriolukorras näed, kuivõrd kokkuhoidvad on ümbritsevad inimesed ja kui palju nad laste nimel pingutavad.