Ravil olnud patsiente Põlva haiglas koju ei saadetud

Mis on muutunud Põlva haiglas pärast eriolukorra kehtestamist?

Peatasime plaaniliste haigete vastuvõtu ning oleme loonud võimalusi, et tegeleda koroonahaigetega. Oleme korraldanud ümber majasisest tööd ning kaasanud personali ka tavapärasest erinevaid töid tegema. Kuna kinnitatud COVID-diagnoosiga patsiente Põlva haigla ei hospitaliseeri, oleme pigem tegelenud erakorralise meditsiini osakonna ümberkorraldamist, et selle viiruse kahtlusega patsiente oleks võimalik isoleerida ning samas saaksid abi ka need, kes saabuvad haiglasse näiteks mõne traumaga. Oleme alustanud kaugvastuvõttudega ja sisse viinud mitmel erialal e-konsultatsiooni võimaluse perearstidele.