Petrone kodus sirgub Jeesuke

«Leidsime musta värvi jaheda ligase tibu, aga kui kätte võtsin, siis tombuke korraks liigutas. Viisime ruttu inkubaatorisse sooja ja kosuski! Panime talle nimeks Jeesuke. Nüüd on ta juba kohevalt ja soojalt tagasi braama-mamma tiiva all. Välja viskas mamma ta algul ilmselt šokist, et nii must tibu, võõras veri,» kirjutas Petrone ühismeedias.