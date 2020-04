Jaago soovitab taimi istutada

Esmalt soovitas Jaago istutada taimi. «Pane seeme potti ja vaata, mis juhtuma hakkab. Igast idust saab kord vili, kui teda armastusega hoida ja kasvatada. Ja see vili äratab tänutunde, mis on nii tervislik meeleseisund. Taimedega toimetamine on minu viis, kuidas mediteerida ning rahu säilitada.»