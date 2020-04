Rõuge valda tüürima asunud Rein Loik on tippudega harjunud

Et side Võrumaaga oleks ametlik ja kindel, registreeris Rein Loik end juba kümme aastat tagasi Rõuge valla elanikuks, kuigi päriselt kohalikuks jäi ta pärast eriolukorra algust kolm nädalat tagasi. Nüüd, kus töökoht vallavalitsuses nõuab kohaolu, on mõni asi justkui iseenesest paika loksunud.

«Siiralt tunnistan, et vaimustus pole üle läinud,» lausub ta. «Mitte ainult looduse ilu, vaid ka inimesed on siin hoopis mõnusama kulgemise ja rütmiga kui Tallinnas.»

Rõuge valla elanik on Rein Loik juba kümme aastat, kuid hoidnud end seni kohalikus elus varju. FOTO: Arvo Meeks

Tundmatud mäed

Kuigi Rõuge kant on tuntud pigem oma orgude ja sügavate järvede poolest, on alpinis­miga pikalt tegelenud mees austusest uue kodukoha vastu ka Haanja kõrgemad tipud – Suure Munamäe ja Vällamäe – alpinistide slängis «ära teinud». Mis on see vägi, mis inimest mäe otsa tirib?

«Meeletu rahu ja vaikus. Mäed on uskumatud moodustised,» vastab Loik ja lisab ka teise tahu: «Minule on mäed ka väljakutse.» Kui 2003. aastal jäi tal maakera kõrgeim tipp alistamata, siis varem on mees osalenud ekspeditsioonidel tippudesse, kuhu inimese jalg polnud enne astunud. Üks selline kõrgub Pamiiris, kus 1984. aasta augustis jõudis neljane grupp Eesti alpinis­te, nende seas ka Rein Loik, 6047 meetri kõrgusele mäele, millele esmavallutajad said õiguse panna nime. Nimeks sai Tallinn.

Enne seda kuulus Rein 1977. aastal Läti alpinistide gruppi, kes Pamiiri-Alai ahelikus tõusid esimest korda 5300 meetri kõrgusele mäele, mille nimeks pandi Riga.

Ühe mäe alistamisel tehakse Reinu sõnul läbi kogu juhtimisalane teadus. «Eesmärk, tahe, meeskond, tulemus,» räägib ta. «Eesmärk on mäe tipp: teed selle nimel sihikindlalt tööd, moodustub meeskond, kellega minna ja tavaliselt on see väga suur pingutus. Kui eesmärgi saavutad, siis vau-efekt annab uskumatu energialaengu. See on üks põhjus, miks seda tehakse.»

Mägironimine õpetab meeskonnas töötama, milleks on mehel võtta näide elust enesest: «On tohutu torm ja telgi nöör läheb puruks. Kes seda parandama läheb? Ei ole kunagi nii, et kõik neli meest tõusevad. Tõuseb üks mees. Mitte keegi ei osuta talle näpuga, vaid see on igaühe rehkendus, et nüüd on minu kord teha. See näitab meeskonna sõnadeta kokkumängu, mida on tohutult vahva kogeda.»

Keeruline ülesanne

Eelmisel nädalal Rõuge vallavanema asendajaks valitud mees loodab mägedes kogetud koostöövaimu kaasa võtta ka valla juhtimisse. Ta möönab, et katsumus on mõne lumise tipuga mäe mõõtu küll. «Igas vallas on oma probleemid, eriti liitunud valdades,» räägib Loik. «Kuidas vormida viiest vallast üks ühine organism? Kas üldse õnnestub see kujundada või peaks hoopis kogu maakond olema vallaõigustes?»