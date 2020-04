Politsei hoiatab terviseametnikena esinevate kelmide eest

Kagu jaoskonna juhtivuurija Tiit Melts rääkis, et sarnase murega pöördus eile politsei poole ka ühe Valgamaal elava mehe lähedane, kelle sõnul oli tema isa saanud just taolise telefonikõne. „Vanahärrale helistas eesti keelt kõnelenud naine, kes esitles ent Terviseameti töötajana ning pakkus eakale mehele tasulist tervisetesti,“ kirjeldas Melts. Ta lisas, et kuigi eakas härra puikles telefonikõnes pikalt väidetavale terviseametnikule vastu, jäi ta lõpuks siiski testi saatmisega nõusse ning palus selle oma kodusele aadressile lähetada.