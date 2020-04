Huvi metsas töötamise vastu on hüppeliselt kasvanud

Koroonaviiruse levikust tingitud majanduslangus on mõjutanud paljusid sektoreid. Samas käib vilgas töö valdkondades, mis on seotud eluks hädavajalike toodete ja teenustega, nagu näiteks toasoe või toidu tootmine.

«Tegevused, mis alles mõned kuud tagasi inimestes erilist huvi ei äratanud, pakuvad täna olulist kindlust. Metsatööd kuuluvad nende hulka,» ütles Eesti Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa. Ta selgitas, et metsatööstus aitab keerulistel aegadel majandust stabiliseerida. Samuti aitab metsa- ja puidusektor rahuldada inimeste põhivajadusi. «Puitu vajame nii erinevate toodete ja toasooja tootmiseks kui ka inimestele elatise ja töö andjana. Ka erametsaomanikel on selle tagamiseks oma roll.

Rakvere Metsaühistu juht Meelis Matkamäe rääkis, et viimase kuu jooksul on tema poole pöördunud palju metsaomanikke, kes oma metsas toimetamiseks varem väga palju aega leidnud ei ole, kuid soovivad nüüd ka ise käed mullaseks teha. «Kui varem oldi pigem huvitatud metsaühistust istutusteenuse tellimisest, siis nüüd on omanikud otsustanud selle töö ise ette võtta,» rääkis Matkamäe, kes kiitis ka riigikogu otsust metsaomanikele maksusoodustus kehtestada. «See innustab kindlasti just väikemetsaomanikke oma metsas toimetama ja vajadusel ka väiksemaid hooldustöid ette võtma, et metsade seisukorda parandada.»