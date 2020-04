Haritava maa hind püsis mullu kasvutrendis

Viimasel aastal on kasvanud riigi poolt müüdava haritava maa hulk, eraisikute osatähtsus müüjate hulgas on kõikuv, aga langeva trendiga ning juriidiliste isikute osatähtsus oli 2019. aastal müüjate hulgas läbi aastate kõrgeim, teatas maa-amet. Ostjatest moodustavad enamiku juriidilised isikud, järgnevad eraisikud ning marginaalne arv on välismaa kodanikke.