Ministeerium: looduskaunites kohtades liikudes arvesta teistega

«Järgmisel nädalal algaval kevadisel koolivaheajal tahavad inimesed kindlasti tavalisest rohkem ringi liikuda. Nii nagu on arusaadav inimeste soov minna loodusesse ja kasutada selleks avalikku teed, on mõistetav looduskaunites kohtades elavate inimeste soov, et ka väikestes külades oleks tagatud nende elanike ja külaliste ohutus,» ütles justiitsminister Raivo Aeg.

«Selleks, et väikseid kohti mitte üle koormata, kutsume inimesi üles üksteisega arvestama ja kui loodusesse sõites on näha, et kuskile on juba pargitud mitmeid autosid, sõitma veidi edasi ja leidma koha, kus teisi inimesi ei ole või on vähem. Samuti olema mõistvad väikeste külade elanike soovi suhtes, et seal ei liiguks väga palju inimesi korraga,» rääkis Aeg. «Kohalikel omavalitsustel üksnes eriolukorra ja viiruse leviku tõttu teele keelumärki ette panna ei ole võimalik ja seda ei peakski tegema.»

Kohalikud elanikud on toonud murekohana ka välja, et osa külalisi viskavad prügi maha ega austa mõistlikke parkimise reegleid. Minister märkis, et mõistab selles küsimuses kohalike elanike pahameelt. «See kindlasti ei ole aktsepteeritav. Austagem üksteist ja hooligem rohkem kõigi heaolust. Kui me ei viska prügi oma kodu juurde maha, pole õige teha seda kellegi teise kodu juures,» lisas Raivo Aeg.

Justiitsministeerium analüüsis mõnedes Eesti kohalikes omavalitsustes hiljuti seatud piiranguid ja leidis, et sellisel kujul piirangu seadmine ei olnud õiguspärane. Kohalikud omavalitsused võivad liikluspiiranguga märgi paigaldada, kui seda lubab seadus. Selleks võib olla soov kaitsta elukeskkonda ja kohalike elanike tervist. Seda võib teha aga tegeliku ohu korral näiteks liiklusohutuse tagamiseks, müra, tolmu või muude heitmete, vibratsiooni vähendamiseks, teeremondiks jms. Samuti võib liiklust piirata juhul, kui see on tingitud looduslikest mõjudest nagu pinnase sulamine, tormi- või vihmakahjustused. Vastasel juhul peab teeomanik või piirangu kehtestanud kohalik omavalitsus tagama liiklejate juurdepääsu piiratud alasse teiste teede kaudu.