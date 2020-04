Esmaspäeval algab kevadine koolivaheaeg

Ministeeriumi asekantsler Kristi Vinter-Nemvalts ütles, et õpilased, koolid ja lapsevanemad on olnud väga tublid distantsõppe perioodil ning väärivad igati välja teenitud puhkust.

«Distantsilt õppimine on olnud uus kõigile ning nõudnud paljudelt teistsugust ja tõsist pingutamist. Kevadine koolivaheaeg on vajalik paus, mis aitab end välja puhata, akusid laadida ja uuele vastu minna,» sõnas Vinter-Nemvalts. «Olen ääretult tänulik haridustöötajatele, õpilastele ja peredele senise pingutuse eest viiruse leviku takistamisel. Olete eeskujuks kõigile!»

Eriolukorras vaheaja veetmine on tavapärasest teistsugusem. Kuna endiselt levib laialdaselt COVID-19, siis on oluline ka koolivaheaeg sisustada nii, et järgitakse kõiki viiruse ennetamiseks vajalike nõudeid: distantsi hoidmine, vaid äärmisel vajadusel avalikes kohtades viibimine, haigena kodus püsimine ning tegutsemine viisil, mis ei ohusta ümbritsevaid inimesi.