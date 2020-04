Politsei võttis teravdatud pilgu alla Lõuna-Eesti liikluses toimuva

Ta lisas, et kuigi liiklustihedus on teedel viimaste nädalate jooksul oluliselt kahanenud, ei lasknud esimesed patustajad ennast kaua oodata. «Nii märkas politseipatrull üsna õhtu alguses Tõrvandi kandis teel vingerdavat sõiduautot. Seda kontrollides sai kohe selgeks ka kahtlase sõidustiili põhjus. Nimelt oli juht raskes joobes. Ta kõrvaldati juhtimiselt ning toimetati arestikambrisse,» rääkis Arukase.

Keskööl lõppenud politseioperatsiooni tulemusi hinnates nentis välijuht, et olukord liikluses võiks olla kordades parem ja seda iseäranis ajal, mil liiklustihedus teedel on võrdne aastakümnete taguse ajaga.

Argo Arukase lisas, et kellelgi ei maksa loota võimalusele, et hõreda liiklusega teel ohtlike manöövrite tegemine korravalvuritele või kaasliiklejatele märkamata jääb. «Kaasteelised on väga tragid sellistest juhtidest meile märku andma,» märkis ta, et nii mõnegi raskes joobes juhi on politsei just sel moel neil päevil liiklusest ka välja sõelunud.