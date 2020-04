Katkine konteiner tekitab rõugelastes pahameelt

Tellijale

Rõuge aleviku elanik Vello Vahesaar rääkis, et konteiner on katki juba mitu aastat, aga keegi pole seda välja vahetanud. Mehe sõnul on olukord suisa ohtlik, sest koduloomad ning rebasedki pidavat sealt prügi välja kiskuma ning seejärel laiali vedama. «Näen oma kolmanda korruse korteri aknast, kuidas loomad liiguvad selle ümber.»