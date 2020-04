Lõuna-Eesti peredesse jõudis üle 50 arvuti

Tellijale

Antsla vallavanem Avo Kirsbaum sõnas, et laias laastus on vallas distantsõppele üleminek sujunud suuremate tõrgeteta. Koolid on õpilastele arvuteid laenanud ja lahendused on leitud ka mitmele internetiprobleemile. Nii õpilastele kui ka õpetajatele on ostetud netipulki, siiski teeb tuska just katkendlik internetiühendus. «On ka alasid, kus telefoniga rääkimiseks tuleb akna peale ronida või õue minna – mis me siis veel internetist räägime,» sõnas Kirsbaum. Samuti on keeruline õpetada pillimängu.