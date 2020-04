Kehv ilm soosib eriolukorra reeglitest kinnipidamist

Kummikindad käes ja maskid ees, on kaks Põlva korravalvurit neljapäeval valmis umbes kolmetunniseks patrullkäiguks, mille jooksul kõnnitakse tavaliselt läbi umbes 14 kilomeetrit. «Põlva tundub väike, aga kohti, kust peab läbi käima, on omajagu,» ütleb abipolitseinik, ülikoolis meediat tudeeriv Kristo Kooskora. Tema patrullikaaslane on Põlva noorsoo­politseinik Piret Sirg. Koos kontrollitakse, kuidas inimesed eriolukorra liikumisreegleid järgivad.