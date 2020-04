Maarius Suviste: vaadake peeglisse

Aprilli esimesest päevast tõusid kõrgemate riigiteenijate, sealhulgas presidendi, peaministri ja riigikogu liikmete ametipalgad. Jah, seadus näeb igakevadist korrektuuri ette. Jah, seadus on ülim. Aga praegune ajastus on muidugi kõike muud kui tore. Inimlikkusest rääkimata.

pered lippavad pankade vahet, et laenupuhkust saada – et jumala eest koduta ei jääks;

See nimekiri näib lõputuna. Kujundlikult öeldes nii lõputuna, et alles kriisi lõppedes jõuaks vahest viimase appihüüdeni.

Kui kõrgemad riigiteenijad ütlevad avalikkusele, et annetavad nüüd osa palgatõusust heategevusele, siis seda on muidugi tore teada küll. Aga mine tea, kas nad seda ka tegelikult teevad või on see öeldud lihtsalt suusoojaks, lihtrahva, valijate rahustuseks. Eks see rohkem südametunnistuse ja peeglisse vaatamise asi ole.