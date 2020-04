Valga lasteaed sai värske ilme

Kasekese kollektiiv on tööl igapäevaselt. «Õpetaja-abid teevad majandusjuhataja koordineerimisel korrastustöid nii sees kui väljas. Remondimees värvib maja välifassaadi – see oli küll plaanis teha suvel, kuid nüüd saime varem alustada. Töö pisut venib, kuna ilmad on heitlikud, aga tulemus on vägagi nähtav ja meie kauni maja ilu ja vastupidavuse säilitamise seisukohalt hädavajalik,» kirjutas Rajamets.