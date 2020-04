Ootamatult sagenesid kütusevargused traktoritest ja ehitusobjektidelt

"Viimase kahe nädala jooksul on Rapid Security häire- ja juhtimiskeskusesse tulnud ootamatult palju häireid kütusevarguse katsetelt," selgitas ettevõtte juhataja ja turvaekspert Vallo Põldma. "Varastatakse peamiselt traktoritest ja muust tehnikast ehitusobjektidel."

Kütusevargused ja varguskatsed pandi toime peamiselt Harjumaal, viimati nii Tallinnas kui Saue ja Anija vallas. "Võimalik, et kütusevargused ehitustelt on seotud ka pandeemiakriisiga," tõdes Põldma. "Paljudel inimestel, eriti neil kes "mustalt" töötanud, on sissetulekud oluliselt vähenenud ning nõudlus odava kütuse järgi kasvab."