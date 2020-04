Teetööd segavad Tartu- ja Põlvamaal liiklust

Põlvamaal suletakse kolmapäeval truubiremondiks Ahja–Võnnu vaheline teelõik. Tee on liiklusele suletud kella 8–19, õhtusel ja öisel ajal on tee avatud. Ümbersõit on korraldatud Võnnu–Hammaste–Kosova kaudu. Piirang kehtib laupäeval kella 19ni.