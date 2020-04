Pisitüdruk vajab abi hädavajaliku ravitoidu saamiseks

Viie kuu vanusel Arial on diagnoositud lümfangioom ning lümfileke kõhuõõnde. Lapsele tehti aasta alguses üks operatsioon, edasised vajalikud operatsioonid on aga eriolukorra tõttu praegu edasi lükatud. Ainus sobiv toit, mida Aria praegu süüa saab, on piimasegu Monogen.

Ravitoit Monogen on küll Eesti Haigekassa poolt kompenseeritavate soodusravimite nimekirjas, kuid kahjuks mitte selle diagnoosiga, mis on väikesel Arial. Erandkorras ravimi kompenseerimisotsus võtab aga aega ja just seetõttu palub pere abi kolme kuu ravitoidusegu ostmiseks. Edaspidi on lubanud rahastamise üle võtta haigekassa. Kohalik omavalitsus, Tallinna kesklinna valitsus, toetab Ariat ravitoidu ostmisel 250 euroga.

Tartu ülikooli kliinikumi lastefondi strateegiajuhi Siiri Ottender-Paasma sõnul on väikese Aria kiireloomuline ravitoiduvajadus taaskord näide sellest, et harvaesinevate haigustega patsiendid jäävad pahatihti Eesti Haigekassa soodustustest ilma just seetõttu, et ravimi soodusnimekirja lisades ei ole osatud seda siduda kindla diagnoosiga: "Muudatuste tegemine tervishoiuteenuste nimekirja võtab aga endiselt aega vähemalt aasta ning oleme väga tänulikud, kui haigekassa leiab võimaluse Ariat erandkorras toetada ning võtab ravitoidu rahastamise headelt annetajatelt üle."

Pisikest Ariat saab aidata, helistades Lastefondi heategevuslikele telefoninumbritele. Annetussumma listakse sama kuu telefoniarvele.

Helistades 900 5025, annetad 5 eurot

Helistades 900 5100, annetad 10 eurot

Helistades 900 5500, annetad 50 eurot

Või tehes ülekande SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi annetuskontodele märksõnaga "Aria".

Swedbank IBAN EE682200221015828742

SEB IBAN EE261010220014910011

Luminor IBAN EE791700017000285384

LHV IBAN EE527700771000610813