Valgas jõudis lõppfaasi mahukas rahapesuprotsess

2012. aasta 4. juulil edastas tuvastamata isik Kanadas Vancouveris tegutsevale äriühingule BC Hydro e-kirja. Sellega jättis ta süüdistuse kohaselt firma töötajatele mulje, et nende lepingupartner soovib edaspidi saada raha teisele pangakontole. BC Hydro nimel arveid tasuv ettevõte kandiski 2012. aasta suvel valele arveldusarvele kokku 1 981 151 Kanada dollarit, millest 705 000 (559 877 eurot) jõudis Valgas registreeritud äriühingu OÜ Vekad arvele. Osa OÜ Vekad arveldusarvele kantud rahast võeti pangast välja sularahas, kuid 250 000 eurot jõudis eri tehingute kaudu Tallinnasse registreeritud osaühinguni LB and Co.