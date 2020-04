Margus Lepik: vald peab tuge pakkuma

Areneva majanduslanguse ulatust on raske hinnata ning veelgi keerulisemaks muudab asjad eriolukord. See seab omavalitsuste ette katsumusi ja valikuid.

Valdadel ja linnadel tuleb toime tulla kahaneva eelarvega ning tagada seejuures olulisemate teenuste kvaliteet ja kättesaadavus. Samuti toetada elanike toimetulekut ning tööandjate ja ettevõtjate võimalusi kriisist paremini väljuda. Kuigi need ülesanded pole majanduskriisi tingimustes lihtsad, peitub siin ometi võimalusi arenguks.

Kriisidevahelisel ajal oleme harjunud, et majandus kasvab ning koos sellega omavalitsuste tulubaas. Seda ka Valgas, ehkki keskmine palk inimese kohta on siin üks väiksemaid Eestis. Otseselt tulumaksu laekumisest sõltuv eelarve ei pääse majanduskriisi puhul kärbetest. Seetõttu on oluline hinnata juba etteulatuvalt omavalitsuse võimekust eesootavatel perioodidel ning ümber planeerida või edasi lükata tegevused, mis kahaneva majanduse oludes enam otstarbekad pole. Valikute tegemisel tuleks siiski mõelda töökohtade ja ettevõtete säilitamisele.

Headel aegadel on palju panustatud Valga valla ilme korrastamisse, heakorda ja haridusvõrku. Seda kõike kohaliku elukvaliteedi parandamiseks ning elanikele võimaluste loomiseks. Praegu ennustatakse omavalitsuste peamisele tuluallikale ehk üksikisiku tulumaksu laekumisele tugevat langust, mis mõjutab järgmiste aastate eelarveid. Lisaks tuleb kriisi arenedes ja töötute arvu kasvades arvestada suuremate kuludega valla sotsiaaltöös.

Sellest lähtudes tuleb üle vaadata suuremad kulukohad: investeeringud, projektides osalemine, kinnisvara haldamine ja ka valitsemiskulud. Valgas jätkuvad praegu suuremahulised tööd, nende seas Vabaduse 13 koolihoone renoveerimine, Valga-Valka linnasüdame arendus ja Kuperjanovi 12 lõvipeadega maja taastamine. Need on ammu planeeritud ja lähiajal valmivad objektid. Aga ka uusi mõtteid ja vajadusi on ootamas, näiteks Priimetsa kooli spordihoone, kaks munitsipaalkortermaja ja Valga põhikooli ujula laiendamine veekeskuseks. Remonti ootavad haridusasutused üle kogu valla.

Kõigeks raha ei jätku, mistõttu nüüd tuleb teha eriti läbimõeldud valikuid. Ekspertide hinnangul võib kriisist väljumiseks kuluda aastaid. Nii peab ka omavalitsus toimima tõhusalt. Tuleb hoiduda raha paigutamisest betooni, mis nõuab tulevikus vallaeelarvest suuri ülalpidamiskulusid. Samuti on vaja põhjalikult hinnata iga ehitise mõju inimeste vajadustele ja valla eelarvele. Nii on praegu uute majade ehitamise asemel pigem mõistlik remontida olemasolevaid, näiteks koole ja lasteaedu, et tõsta nende energiasäästlikkust ja kulutõhusust.

Üle tuleb vaadata ka omavalitsuse valitsemiskulud. Korraks õnnestus Valgas vallavalitsuse poliitilist juhtkonda vähendada, kuid nüüd on see taas paisuma hakanud. Kriisiajal vajame kõrgepalgaliste poliitikute asemel aga rohkem oma ala asjatundjaid. Ka elanikud ootavad vallalt ennekõike kiireid, selgeid ja asjakohaseid otsuseid. Seetõttu tuleks kiiresti lõpetada asendustegevused, mis võivad küll valimiste eel populaarsust tõsta, ning selle asemel keskenduda olulisele.