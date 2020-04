Puiduturg sööstis langusesse

Mitukümmend tuhat hektarit maad omava ettevõtte Valga Puu juht Andres Olesk usub, et koroonakriisi taandudes taastub ka nõudlus kuusepuidu järele.

Eesti puiduturg on languses. Eriti kannatavad kuusemetsa omanikud, kelle puud on sattunud kahjurite rünnaku alla – rääkimata koroonaviirusest tingitud maailmamajanduse jahtumisest. Kuusepalkide tihumeetri hind on kukkunud 60 euroni ning langeb ilmselt veelgi.