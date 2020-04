Festival kutsub Lõuna-Eesti lapsi teatrisse

„Nii nagu Anu ja Mart said Sipsiku abil omale kodus televisiooni tehtud, toome meie sel kevadel lastele teatri koolivaheajaks interneti kaudu koju kätte. Loodetavasti ärgitavad meie pakutavad teatrietendused ja töötoad ka lapsi koos vanematega koduste vahenditega teatrit tegema. Töötubades, mis toimuvad Eesti näitlejate ja nukumeistri eestvedamisel meisterdatakse nukke, joonistatakse, tutvutakse maski- ja objektiteatriga, valmistatakse žongleerimispalle ja saadakse osa muinasjutujoogast,“ rääkis festivali üks korraldajatest, Eesti Väike- ja Projektiteatrite Liidu juhatuse liige Allan Kress.

Lasteetenduste Kodufestival toimub 21. aprillist 4. maini. Iga päev kell 12 lisandub Netikino keskkonda üks kuni kaks uut teatrietendust või töötuba. Töötubades õpitud teatriteadmisi saavad lapsed kodus järele proovida, üles filmida ja materjali festivali korraldajatele saata. Silmapaistvamad klipid jõuavad järgnevates töötubades ekraanile. Festivali programm on tasuta vaatamiseks www.netikino.ee voogedastuskeskkonnas vähemalt suve lõpuni.

„Programm ei ole kivisse raiutud ning kavasse võivad oma panuse anda kõik Eesti teatrid ja näitlejad. Selleks tuleb etendatav lastelavastus kaameraga üles filmida, klipp meieni toimetada ning juba peagi jõuab see festivali platvormi kaudu kõikide Eesti lasteni,“ ütles Kress.

Esimene lavastus jõudis ekraanile juba teisipäeval, 21. aprillil, kui tuleb esitlusele Banaanikala Projektiteatri „interaktiivne“ teatrietendus „Muinasjutt kuldsest kalakesest“. Lisaks leiab kavast mõnusaid etendusi Teoteatrilt, Vana Vabriku Kinoteatrilt, pereteatrilt „Lendav Lehm“, Von Glehni Teatrilt ja Sandra Langelt. Etenduste lisamiseks festivali programmi palutakse ülesfilmitud materjal festivali korraldajatele saata aadressil info@aitanlapsi.ee. Teatrietendused on kõigile tasuta.

„Oleme oma eelneva ligi 9 tegevusaasta jooksul pakkunud kultuurielamusi rohkem kui 171 000 lapsele üle Eesti, mis on saanud teoks tänu lahketele annetajatele, kes on vajutanud 367 taaraautomaadile paigaldatud annetusnuppu. Suur tänu kõigile! Kuna füüsiliselt ei ole võimalik lastel teatrisse minna veel niipea, siis tuli pead kokku panna ja mõelda välja lahendus, kuidas teater lastele koju kätte tuua. Loodame, et etendused pakuvad kodusel koolivaheajal ja järgneval suveperioodil meeldejäävaid teatrielamusi kogu perele,“ sõnas Aitan Lapsi juhatuse liige Eve Männik.