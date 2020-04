Satelliidipiltidele tuginedes on raiemaht metsades vähenenud

"On üha olulisem, et meil oleks metsadest ja nende seisukorrast olemas täpne ning selge ülevaade. Tänu SMI-metoodikale, mida kasutame juba 1999. aastast ja keskkonnaagentuuri ekspertide tööle oleme saanud teha olulisi otsuseid," lausus Keskkonnaminister Rene Kokk.

"Keskkonnaministeerium on nendele andmetele tuginedes astunud mitu olulist sammu: kuulutanud välja kaitsealadel linnurahu tagamiseks raierahu ja võtnud agentuuri andmed aluseks lageraielangi maksimaalset lubatud pindala vähendamisel seitsmelt hektarilt viiele,“ lisas minister.

Värske ülevaate kohaselt on Eestis metsamaad kokku 2 332 600 hektarit (2018. aastal: 2 330 800) ehk 51,4% kogu maismaa pindalast (koos veekogudega). Metsaga metsamaa pindala oli meil 2019 aastal 2 142 000 hektarit.

Kaitse alla kuulub Eesti metsamaast 25,4% ning ligi 39% puistutest on meie metsades üle 60 aasta vanad. Eesti metsades leidub kõige rohkem männikuid (31,1%), kaasikuid (29,3%) ja kuusikuid (18,9%).

Keskkonnaagentuuri direktori Taimar Ala sõnul on inimeste soov ja vajadus kiiremalt täpsemate metsaandmete vastu ajas kasvanud. "Seetõttu on oluline ka SMI kui ühe olulise andmete kogumise meetodi pidev arendamine ja täiendamine. Oleme võtnud kasutusele kaugseire meetodeid, et saada kiiremat indikatsiooni metsa tagavara muutusest."