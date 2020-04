Maarja küla elanikud õpivad omaette olema

«Terve meie küla on kinnine, samuti Tartu majad. Isegi majadevaheline suhtlemine on olematu – oma majja on asja vaid tegevusjuhendajal,» rääkis SA Maarja Küla juhataja Ly Mikheim. Ka õues käimise ajad on majadel erinevad, et elanikud ei puutuks üksteisega kokku.

Rõõmustav tulemus

Hiljuti oli külas üldtestimine: ühtegi nakatunut polnud. «Sisse saab viiruse tuua vaid keegi väljast ning kui haigus jõuabki külla, ei saa nakkus levida ühest majast kaugemale,» sõnas Mikheim.

Mõni tegevusjuhendaja on olnud tööl lausa kaks nädalat jutti. «Eks see muutub vaimselt väsitavaks. Paljudel on siiski vaja ka lastega tegeleda ja vanemaid hooldada. Seetõttu on mõni tööl kolm kuni seitse päeva järjest,» nentis kodukontorist küla elu suunav eestvedaja.

Poodides käimine on lõpetatud, kogu vajamineva toidukraami toob kohale kuller. Kaup jäetakse ukse taha, kus see desinfitseeritakse.

Tööpere on juhataja jaotanud kolme gruppi. Niinimetatud eesliinitöötajad on pidevalt kohapeal. Teise gruppi kuuluvad rehabilitatsiooniga tegelejad, kes mõtlevad välja uusi tegevusi ning vahendavad neid Skype’i teel.

«See kõik toimib üle ootuse hästi. Kui on võimalik näost näkku näha, saavad kõik jutud räägitud. Skype’i õhturingi on võimalik kutsuda ka külalisi. Meistridki on asunud tasapisi ülesandeid jagama: kes elanikest lõigub vaibamaterjali, kes otsib materjali metsa alt,» tähendas Mikheim.

Kolmandasse gruppi kuuluvad praegu kodus viibijad, kes astuvad vajadusel haigestunute asemele.

Kaks vabatahtlikku kutsus Saksamaa kohe kriisi alguses tagasi, ühel neist just lõppeski abistajana Põlvamaal mööda saadetud aasta.

Töötoad suletud

Töötoad suleti eriolukorra kehtima hakates. Ka poodides käimine on lõpetatud, toidu toob kohale kuller Tartust. Kaup jäetakse ukse taha, kus see desinfitseeritakse. Ka külastused on keelatud. Vaid mõne tehnilise rikke puhul käivad parandajad kohapeal, kandes maski. «Kaitsevarustusest meil puudust ei ole,» rõõmustas Mikheim.

Põhiline aeg veedetakse Maarja külas praegu nelja seina vahel, kus elanikud saavad käsitööd teha. FOTO: Tiiu Nigol

Kuna ka erivajadusega inimesed kuulavad raadiot ja vaatavat telerit, saavad nad olukorra tõsidusest aru.

«Samas tekib vahel lapselikku trotsi: kes tahab ema juurde, kes lihtsalt bussipeatusse minna. Eks siis minnaksegi kahekesi peatusse ja nähakse, et seal pole kedagi. Koju minna pole keelatud, aga sel juhul ei saa tagasi enne eriolukorra lõppu. 11 inimest ongi praegu kodus,» tõdes juhataja.

Pilliroog Abruka saarelt

Kuna põhiline aeg veedetakse nelja seina vahel, on suurpuhastused ja kevadkoristused sel kevadel erilise hooga ära tehtud. Elanikud ka töötavad majades: lõikavad vaibamaterjali ning valmistavad pilliroost joogikõrsi.

«Pilliroog tuuakse Abruka saarelt. Elanikud puhastavad seda ja lõikavad mõõtu. Järjest töötatakse 40–45 minutit,» selgitas Mikheim.

Aastaid erivajadustega inimestega tegelenud Mikheimi sõnutsi sobib küla elanikele, kui nad teavad täpselt, millal miski algab ja lõpeb. «Kuna eriolukorra lõppu pole veel näha, lööb teatavat närvilisust ikka välja. Seetõttu peavad tegevusjuhendajad olema väga loomingulised, et majades püsiks rahulik meel.»