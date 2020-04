Pakiautomaatide võrk sirutub külade suunas

Valga valla ja Viljandi firma Cleveroni ideed on küll sarnased ja mõlemad kasutaks sama firma toodangut, aga ettevõtte juhi Arno Küti sõnul pole need omavahel seotud.

Valga valla plaan sai alguse eelmisel aastal ametnike välitöödel, kus seda esitlesid rahandusministeeriumi nõunik Sulev Valner ja toonane Valga valla kommunikatsioonijuht Põim Kama. Sellest kasvas välja valla katseprojekt.

Nende idee oli kasutada Cleveroni isiklikku pakiautomaati, mis läheks kas iga kodu juurde eraldi või jääks kasutamiseks mitme majapidamise peale. Selliseid saab küll juba igaüks rentida, aga vald looks põhjalikumad võimalused.

Mitmekesised võimalused

«Meie idee oli, et ühte automaati kannaks pakke mitu kullerfirmat, kohalikud tootjad saaksid oma kaupa müüa ja ka vald mõnd teenust pakkuda, näiteks raamatukogust raamatute tellimise võimalust,» rääkis nüüdseks Valga vallast töölt lahkunud Põim Kama.

Automaatidest saaks pakke ka välja saata ning need annaks kodustele väikeettevõtjatele võimaluse kaup mugavalt kätte viia. Valla plaani järgi oleks katseprojektiga maapiirkondadesse läinud 150–200 automaati. Elanikud saanuks liituda tasuta, kuid polnud välistatud, et automaadi eest tuleks teatud summas renti tasuda.

Kamalt teema üle võtnud Valga valla välisprojektide juhtivspetsialist Lea Vutt lausus, et süsteem kasutaks transportijana Omnivat. «Neile sobis, kui jäänuks sama ring, mis katab praegust postiringi.»

Elektriühendust sellisel automaadil pole. «Kiiresti riknevate toiduainete puhul seda automaati kasutada ei saaks. Seal ei ole külmutusseadet, vaid jahutuskast,» rääkis Vutt.

Veebruaris peeti majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis ümarlaud, kus lepiti kokku, et projekti viib edasi riik ning Valga vald jääb alaks, kus lahendust proovitakse. «Tean, et üritati leida ministeeriumist raha ja inimest, kes sellega tegelema hakkaks. Jutt jäi, et nad leiavad inimese, kes kutsub kokku järgmise kohtumise ja hakkab aktiivselt eest vedama. Aga minuga ei ole keegi sealt seni ühendust võtnud,» rääkis Vutt.

Riigilt on toetust tarvis

Paralleelselt tegeleb pakiautomaatide võrgu loomisega Viljandi ettevõte Cleveron. Ettevõtte arvestuse järgi suudaks nad aasta lõpuks varustada Eesti 4500 küla ja alevit pakiautomaatidega, kui riik investeeriks sellesse umbes 20 miljonit eurot. Automaadid oleks mitme kapiga, nagu praegu linnades olevad. Võrku võiks haldama jääda riiklik postifirma.

Pakiautomaatide tootja Cleveron on firma juhi Arno Küti sõnul valmis Eesti maakohad katma muu hulgas selliste automaatidega, mis täidavad ühtlasi bussipeatuse otstarvet. FOTO: Cleveron

«Suuremates külades, kus on poed, sobiks pakiautomaat kaupluse kõrvale. Kus kaupluseid ei ole, saaks automaadi bussipeatusse panna. See võiks olla päikesepatarei toitel kaks ühes: bussipeatus-pakiautomaat,» rääkis Kütt.

Esialgu on sobivad tooted veel idee tasandil. Omal käel ei jaksa firma Küti sõnul riiki automaatidega katta, seetõttu ootavad nad riigilt tagasisidet. Küll aga jätkavad nad toote arendamist. «Pakiautomaat on valmis. Sinna juurde panna bussipeatus ja toide päikesepaneelist on suhteliselt lihtsasti tehtav.»

Idee oli firmajuhi sõnul olemas juba kuus-seitse aastat tagasi. Vahepeal on e-kaubandus edasi liikunud. «Siis see väga kedagi ei kõnetanud, nüüd on nõudlus selgelt olemas.»

Automaadil on postkasti ees peale suurema kaubapaki võimaldamise ka teisi eeliseid. «Kui kuller paki toob, peaks inimene kodus olema. Automaati saab ta aga mitme inimese pakid korraga ära panna. Inimene saab sealt omakorda tagasi saata, kui talle mingi e-poest ostetud asi ei sobi,» tõi Kütt näite.

Et välja on käidud kaks erinevat ideed, pole Vuti isiklikul hinnangul probleem, kuna plaani teostumine mingilgi kujul oleks ikkagi suurepärane. «Üks ei välista teist. Grupikappide idee käis ka meie ümarlaual läbi.»

Hoovad teemaga edasiminekuks on praegu riigi käes. «Ootame, kas riik tuleb sellega kaasa, teeb selle investeeringu. Sellest sõltub projekti täideminek,» lausus Arno Kütt.