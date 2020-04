Koroonat tõrjutakse joonistusvõistlusega

Pildid tuleb saata 30. aprilliks Koljule Facebook Messengeri. «Praeguseks on neid tulnud juba kaheksa: päris hästi. Kõige kaugem on seni Haapsalu kandist,» rääkis Kolju kolmapäeval.

25. aprillist on Koljul plaanis tööd hääletusele panna. See, mis rohkem meeldimisi kogub, ongi võitja. Auhinnad on aga ette nähtud kolmele parimale joonistusele.