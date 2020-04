Odamehest sai kanapidaja

Praegu Harjumaal elav spordimees kinnitas, et igav tal pole. «Kasutan aega mitmekülgselt. Viimased aastad olen olnud nii-öelda maainimene, aga mõnigi töö on olnud pausil just spordi tõttu: treeningud on võtnud kogu jõu ja energia. Nüüd olen saanud tegeleda koduste tööde-tegemistega. Peamiselt viidangi aega oma metsaäärset kodu arendades.»

Toonuse hoidmiseks käib Laanmäe jooksmas ja teeb harjutusi ning aiaski tal füüsilisi töid jätkub. «Mitu korda nädalas olen puid lõhkunud ning nüüd, kanamaja projekti lõppemise järel, on plaanis ehitada oma pojale mänguväljak ning maja terrassi laiendada.»

Samas tõdes jätkuvalt Eestit suurvõistlustel esindada sooviv atleet, et otsus maailmameistrivõistlused ja olümpia edasi lükata on teinud elu keeruliseks. «Olen investeerinud sellesse olümpiahooaega kõik. Pärast paari vigastusega aastat sain lõpuks taas kord teha jookse ja hüppeid, mis on odaviske treeningu põhi ja asjad liikusid heas suunas.»

Suurvõistluste edasilükkamine teda siiski spordist loobuma ei pane. «Kuigi tuleb vaheaasta, annan endast kõik, et osaleda järgneval paaril aastal tiitlivõistlustel.»