Ansambel otsib liikmeid

«Meil on 7. mail ilmumas lühialbum «In Retrospect» ning veel hulk lugusid on varasalves, kuid nüüd otsime professionaalseid muusikuid bändi täiskoosseisus lavale toomiseks,» nentis ansambli asutaja Ivo Laanelind. Tema sõnul viljeleb Yriel moodsat meloodilist progeroki sugemetega raskemuusikat, kust kõlavad läbi ka death metal’i ja vana kooli hevi mõjud.

Bändi mänedžer Rainer Parijõgi täpsustas, et katsed bändiliikmete kandidaatidele korraldatakse pärast eriolukorra lõppu.

Yriel on kasvanud välja Võru ansamblist Tankist: Laanelind on seal kitarri mänginud, Traumann on aga siiani Tankisti bassimees.