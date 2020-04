Võrumaal hukkus tulekahjus mees

Lõuna päästekeskuse valvepressiesindaja Roman Abubikirov lausus, et väljakutse ajal olid 96-ruutmeetrisel puidust elamul majal aknast leegid väljas. Esimesena jõudsid sündmuskohale Värska komando päästjad kell 19.01. Kahtlustati, et hoones sees võib olla inimene. Päästjad alustasid lisaks kustutustöödele kannatanute otsinguga. «Nad said üheksa minutiga leegid maha. Kell 19.40 leiti hukkunu,» lausus Abubikirov.