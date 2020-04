Õpetaja: mõni laps pole iialgi nii palju õppimisega tegelenud kui praegu

Valga gümnaasiumi matemaatikaõpetaja Hille-Made Varul lausus, et üldiselt on eriolukorra ajal õpetamine üllatavalt hästi sujunud. Eriti nende õpilastega, kes on kohusetundlikud. «10. ja 11. klassiga ei tundu üldse probleeme olevat. Isegi siis, kui nad üldse sel õppeaastal enam kooli ei saa, sest järgmisel aastal saab kordamise käigus teadmisi süvendada. Murekoht on muidugi 12. klass. Kõik sõltub sellest, mis nad otsustavad (vestlus toimus enne seda, kui tuli teade, et keskkooliõpilastel tuleb tänavu teha kaks eksamit: matemaatika ja eesti keel – toim). On lubatud, et kui eksam tuleb, peavad enne eksamit olema kontakttunnid vähemalt kaks nädalat.»

Samas tõdes Varul, et reaalaineid on kaugusest raske õpetada. Ka on päeva ülesehitus keerulisemaks muutunud. «Kui läksin hommikul kooli ja tulin lõunast ära, oli mul töö tehtud. Nüüd on päev väga hakitud. Ajaliselt võib-olla rohkem tööd pole. Aga alustan hommikul ja õhtul kella 18ks peavad nad tööd esitama. Siis on vaja veel mõni kommentaar kirjutada, lahendused saata, järgmise tunni töö.»

Seevastu laste teadmistele mõjub olukord tema sõnul sageli hoopis hästi. «Mul on tunne, et mõni laps pole iialgi nii palju õppimisega tegelenud, kui praegu peab tegelema. Enne oli nii, et kui ta puudus kolm tundi, jäigi kolm tundi lihtsalt auk üldiselt. Oli hea suurte silmadega öelda: «Ma eile puudusin.» Praegu on ta sunnitud iga päev selle asja ära tegema, sest muidu läheb asi kurjaks asi. Midagi on selles asjas ka head,» lausus Varul.

Valga gümnaasiumi ja põhikooli muusikaõpetaja Reet Laanoja lausus, et tema pole õppemeetodeid väga palju muutma pidanud. «Olen varem toimetanud Stuudiumi keskkonnas just sellise toetamise eesmärgil ja seda samamoodi ka jätkan.