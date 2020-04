Tõrva ujula-õpilaskodu ehitusleping sai allkirjad

Hoone ehitusprojekti koostas OÜ BOA ja selle arhitektuurne lahendus on planeeritud modernne ja taotluslikult erinev senisest koolihoonest. Kompleks hakkab paiknema praeguse Tõrva gümnaasiumi spordisaali vahetus läheduses ning hooned ühendatakse omavahel galeriiga. Ujulasse on planeeritud kolme rajaga 25-meetrine ujumisbassein eraldi lastebasseini, mullivanni, viie erineva sauna ning seesmise ja välise lõõgastusalaga. Hoone teisele korrusele on planeeritud kuni 33 inimest majutav hosteli tüüpi õpilaskodu Tõrva Gümnaasiumi õpilaste, välisõppejõudude kui spordilaagrite tarbeks.

Tõrva vallavanem Maido Ruusmann tänab kõiki, kes on siiani oma aega, tahet ja oskuseid selle pikalt ettevalmistatud projekti elluviimiseks panustanud. „Oleme jõudnud ujula väljaehitamise protsessis väga olulise verstapostini. Väga paljud tõrvakad ja Tõrva sõbrad on selle objekti valmimist pikalt oodanud ning nüüd on võimalik näha juba ujula kerkimist oma silmaga ja ehitusele kaasa elada.“ Ruusmann lisas, et praegu on ehituseks hea aeg, sest eriolukorra ja kriisi tõttu on võimalik saada soodsamaid hindu. „Hankemenetluse kandumine eriolukorra aega vähendas lühikese ajaga ehitushinda 90 000 euro võrra. Tegemist on kõikidele soodsa olukorraga, sest saame objekti odavamalt ning samas aitame elavdada kriisiajal langevat ehitusturgu.“