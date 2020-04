Omniva plaanib lõpetada Põlvas postikeskuse töö

Omniva Põlva jaotuspunkt asub hetkel Põlva spordihalliga samas majas. Põlva Käsipalliklubi juhatuse liige Andres Neeme kinnitas, et sai täna Eesti Postilt kirja, milles teatati, et leping soovitakse lõpetada, sest otsitakse väiksemat pinda.

«Eesti Posti strateegia on saadetud e-kirja põhjal muutunud ning ettevõte otsib endale Põlvasse väiksemat pinda,» rääkis Neeme, kelle sõnul rendib Omniva praegu hoones ligikaudu 200 ruutmeetrit äripinda. «See on meie jaoks halb uudis ja näide sellest, kuidas väiksemates kohtades tegevust kokku tõmmatakse.»

Põlva vallavanema Georg Pelisaare sõnul puudub temal hetkel Omniva plaanide osas seni veel info. «Küll aga on vallale saadetud kiri, milles Omniva küsib Põlva vallavalitsuselt, kas vallal oleks neile pakkuda senisest väiksemat pinda,» lisas Pelisaar, kelle sõnul oli juttu ligikaudu 40-50 ruutmeetri suurusest äripnnast. «Mingit täpsemat selgitust ei antud.»

Kui Omniva peaks Põlvas oma tegevuse kokku tõmbama, oleks see vallajuhi sõnul järjekordne näide, kus teatud kohti üritatakse pehmelt öeldes mängust välja jätta. «See protsess on süvenenud ja selles protsessis on ka riik osaline,» lisas Pelisaar.