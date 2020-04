Vanemad vabastati kohatasu maksmisest

Kuigi Räpina valla lasteaedades on avatud valverühmad, ei rakendata kohatasu eriolukorra kestel ka nendele lastevanematele, kelle lapsed valverühmas käivad, kuna valverühma teenuse kasutajatel pole mõjuvatel põhjustel võimalik oma last koju jätta. Küll aga tuleb lasteaias käivate laste vanematel endiselt tasuda lapse toidupäeva maksumus, on kirjas valla kodulehel.