Skaudid lähevad nutimatkale

Traditsiooniliselt on igal aastal Jüripäeva paiku toimunud mitmesaja osalejaga skautide nädalalõpulaager mõnes kaunis Eesti paigas, olles kevad-suvise välitegevushooaja avaürituseks. Seekord pani aga koroonaviirusest tingitud eriolukord skautide nutikuse ja loomingulisuse tõeliselt proovile. Tänaseks järjepidevalt üle 25 aasta toimunud skautide ühte tähtüritust ei saa ju lihtsalt ära jätta. “Leitud lahenduseks on see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 KRAADI valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil saavad kõik matkata endale sobivas kohas – metsas, 2+2 reeglist kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas,“ ütles skautide e-Jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse. Lisaks skautidele endile saame tänu nutilahendusele kaasata matkale ka kõiki teisi huvilisi.

Täpsemalt rääkides seisneb idee selles, et igaüks saab matkal osaleda täpselt seal, kus ta paikneb ja valida endale matka läbimiseks turvalise, väherahvastatud ja sobiva koha - sisuliselt võib matkata ka oma koduhoovis. Matkal kasutusel olev nutirakendus loeb GPS põhiselt matkaja poolt läbitud distantsi ja annab matkajale sõltuvalt valitud rajast vahvaid ja õpetlikke ülesandeid. 6-10 aastastel on matkadistantsiks 5 kilomeetrit ja ülesanded ilmuvad iga 500 meetri tagant. 11- aastaste ja vanemate rada on 10 kilomeetrit pikk ja ülesanded ilmuvad iga 750 meetri tagant.

Õhtul toimub ka põnev veebi-lõkkeõhtu, kus tehakse matka kokkuvõte ja jagatakse matka parimatele auhindu. Võta lõkkeõhtust kindlasti osa, lisaks auhindadele saad aimu, milline näeb välja ja mida tehakse skautlikul lõkkeõhtul!