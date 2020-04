Skautide nutimatkal osalejad korjasid loodusest prügi

Leitud lahenduseks oli see, et koostöös Seiklusfirmaga 360 Kraadi valmis nutitelefonipõhine rakendus, mille abil said kõik matkata endale sobivas kohas – metsas, 2+2 reeglist kinni pidades, oma koduaias või isegi oma toas, ütles Skautide e-jüripäeva peakorraldaja Sigrid Kuuse. Lisaks skautidele endile said tänu nutilahendusele kaasata matkale ka kõiki teisi huvilisi. Matka läbiti nii jalgsi, jalgratastel ja üksikutel juhtudel osaliselt ka autoga.