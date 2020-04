Lapsevanemad organiseerisid põhikooli lastele toiduabipakid

«Kohe on algamas uus koolinädal, mis toimub endiselt distantsõppena kodudes. Kuus nädalat on kõikidele peredele, kus kasvavad lapsed, saanud tõeliseks proovikiviks. Toidu kogus, mis kulub peredel kodus püsimisel, on märkimisväärselt kasvanud,» kirjutas tikitud toodete valmistamisega tegelev Tõrva valla elanik Maire Riit Facebookis.

Riit lisas, et tal on siiralt hea meel, et elab kogukonnas, kus on nii palju häid ja ettevõtlikke inimesi, kes mõistavad olukorra tõsidust. Lastevanemate eestvedamisel leiti kohalikud ettevõtjad, kes aitasid koostöös heade inimeste panusega soetada Hummuli põhikooli lastele väike toiduabipakk, kirjutas Riit.