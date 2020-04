Põim Kama: lastel on vaja enne suve kooli naasta mitmel kaalukal põhjusel

Tasapisi arutavad valitsused nii meil kui mujal koroonakriisist tingitud piirangute leevendamist. Eestis taastati haigete plaaniline ravi, mujal Euroopas avatakse asutusi ja poode ning lubatakse elanikele pisut suuremaid vabadusi.

Endiselt on aga palju lahtisi otsi lastevanemate jaoks põletavas küsimuses: mis saab kooliaasta lõpust?

Praeguse info kohaselt kavandatakse laste osalist kooli naasmist 15. maist, juhul, kui enne seda viiruse levikuga olukord halvemaks ei muutu. Siiski rõhutas haridus- ja teadusministeerium, et ka pärast mai keskpaika on koolides toimuv kontaktõpe erandlik ja mõeldud eelkõige lõpuklassidele ning järeleaitamistundideks. See tähendab, et valdav osa lapsi jääb kooliaasta lõpuni ja sellele järgnevaks suvepuhkuseks koju.

Ilmselt enamik lastevanematest nõustub, et koolid on distantsõppe korraldamisega hästi toime tulnud ning lapsed uutmoodi õppega üldiselt kohanenud. Kiiresti rakendati uusi meetodeid ja tehnoloogiaid, mis pakuvad vaheldust ega lase koolitööl üksluiseks muutuda. Õpetajad suhtlevad lastega tihedalt ning pakuvad regulaarselt tagasisidet.

Meie pere kodukoolis Lüllemäel kirjutas direktor ükshaaval lastele, et tänada neid tubli töö ja pingutuse eest eriolukorra tingimustes. Kodukontoris tunde andvatele õpetajatele saabusid aga tänuks käsitsi kirjutatud postkaardid. Võimalused ja tugi õppeks on loodud, kuid muret valmistab hoopis isolatsioonis viibivate laste igatsus sõprade ja eakaaslaste järele, mida ükski digivahend korvata ei suuda.

Ilmselt tasuks kaaluda õppetöö hajutamist eri majade vahel – miks mitte kasutada selleks jõude seisvaid kultuuriasutusi ja teisi avalikke hooneid.

Kooli ainuke ülesanne pole lastele õppetükke selgeks teha. Sama tähtis kui mitte olulisem on sotsiaalsete oskuste omandamine, mis ühises kooliperes toimetamisega kaasas käib. Et lapsest kasvaks hästi toimetulev ja ühiskonnas orienteeruv täiskasvanu, on tal vaja lävida paljude omaealiste ja vanematega ning saada osa teiste erinevatest päritoluperedest tulenevast mõttelaadist, kommetest ja hoiakutest.

Samavõrd oluline on seltsilistelt ja kollektiivilt saadav tagasiside omaenese teguviisidele ja arvamustele. Sügiseni koju jäämine võtab lastelt selle võimaluse ära kokku pooleks aastaks. See on kasvavale isiksusele tohutu pikk aeg, mis isolatsioonis veetes jätab ilmselt pöördumatu jälje. Sama kehtib paljude kodus olevate lasteaialaste kohta. Neil lihtsalt on vaja suhelda. Seetõttu pole ka imestada, et teated eriolukorra reegleid rikkuvatest lastest ja noortest päev-päevalt sagenevad.

Kaalukas põhjus kooli naasta on ka paljude perede raskus koduõppe läbiviimisel. Kui kodus kasvab mitu eri vanuses last ja vanemad seotud töökohustustega, on koduõppe korraldamine paras katsumus.

Need õpilased, kes varemgi motivatsiooni leidmisega kimpus, kipuvad ka e-õppes väheaktiivsed olema või kevadiste ilmade edenedes sellest üldse kõrvale jääma. Sama juhtub juhul, kui vanemad pole piisavalt kogenud digivahendite kasutamises ja jäävad hätta õppetöö tehnoloogilise poolega.