Kirju karjäär viis Karl Kirdi asevallavanema ametini

Karl Kirdi (27) elus on poliitika mänginud olulist rolli. Juba 2011. aastast kuulub ta Sotsiaaldemokraatlikku Erakonda. Huvi ühiskonnaelu ja kogukondliku tegevuse vastu tekkis juba põhikoolis. Lemmikained olid toona ühiskonnaõpetus, ajalugu, geograafia ja kirjandus. «Sellest loomulikult said jätku riigiteaduste õpingud.»

Kuigi üksikküsimustes seisukohad muutuvad, on mehe sõnul põhiline maailmavaade läbi aja samaks jäänud. Ta lausus, et talle on tähtis kogukond. «Olen oma elus palju vabatahtlikku tööd teinud ja mittetulundusühinguid juhtinud. Sotsiaaldemokraatidel on tähtsal kohal rohujuuretasand, inimestest hoolimine. See põhiväärtus on minus kindlasti olemas.»