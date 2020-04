Läti jälgib leevenduste eel neli nädalat koroonakriteeriume

Otsustavad kriteeriumid on nakatunute arv, uute juhtumite kasv või langus, hospitaliseeritute arv, raskete juhtumite arv ja võimalikud kolded. Spetsialistid soovitavad ministri sõnul arvestada ka viiruskordajat, mis näitab, kui palju inimesi üks haige on nakatanud, vahendab BNS.

Vinkele sõnul usub ta, et Lätis on nakatumine saavutanud kõrgpunkti. "On selge, et Covid-19 ei kao ja me peame sellega elama vähemalt sügiseni," ütles minister.