Kliinikum rajas patsientidele COVID-19 analüüsikabineti

Järkjärguline töö algab tänasest kopsukliinikus, kõrvakliinikus, lastekliinikus, meestekliinikus, nahahaiguste kliinikus, psühhiaatriakliinikus ja spordimeditsiini ja taastusravi kliinikus.

"Kliinikum soovib taastada ravitöö nii kiiresti kui võimalik, kuid jälgib samal ajal hoolikalt COVID-19 levikut ja kõiki seni sisse seatud ohutusnõudeid, et tagada patsientide turvalisus haiglaruumides," lausus kliinikumi ravijuht doktor Andres Kotsar.

See tähendab, et arstid ja õed kannavad haigetega suheldes isikukaitsevahendeid ning patsiendid läbivad haiglaruumidesse tulles kontrollpunkti, kus neile samuti kaitsemaskid antakse.

"Kliinikumi kontrollpunktis võetakse patsiendid vastu kliinikumi õdede poolt, kes mõõdavad patsiendi kehatemperatuuri ja küsitlevad sümptomite osas," rõhutas kontrollpunkti töö olulisust kriisijuhtimismeeskonna juht professor Joel Starkopf.

"Soovime, et kliinikumis oleksid parimal viisil kaitstud nii patsiendid kui ka tervishoiutöötajad. Patsiendid saavad selleks oluliselt kaasa aidata, kandes kaitsemaski vastavalt juhistele ning järgides hoolikalt kätehügieeni ja vajaliku distantsi hoidmise reegleid," lisas professor Starkopf.

Osad patsiendid peavad enne ambulatoorset vastuvõttu või uuringuid läbima COVID-19 testimise. Need on haiged, kelle uuringud või ravitegevus sisaldavad aerosoole genereerivaid protseduure nagu näiteks anesteesia, endoskoopiad, bronhoskoopiad või hambaravi. Selle tarvis on sisse seatud eraldi COVID-19 analüüsikabinet.

"COVID-19 testimise vajalikkuse otsustab raviarst enne ambulatoorset vastuvõttu, patsient saadetakse COVID-19 analüüsikabinetti testimisele üks päev enne vastuvõtule tulekut. Selline töökorraldus suurendab patsientide turvalisust ning ennetab võimalikku COVID-19 levikut haiglaruumides," selgitas professor Joel Starkopf.

COVID-19 analüüsikabinet asub L. Puusepa 6 majas sissepääsuga maja külje pealt ning on avatud pühapäevast reedeni kella 8–17. Broneeringu analüüsiks teeb patsiendi ravimeeskond, kes võtab ka patsiendiga positiivse analüüsitulemuse korral ühendust ning jagab infot edasiseks raviga jätkamiseks.

Patsiendid, kellel ravitegevus ei sisalda aerosoole tekitavaid protseduure, läbivad tavapäraselt kontrollpunkti ning lähevad eriarsti vastuvõtule. Plaanilisele statsionaarsele ravile tulevatelt patsientidelt võetakse vajaduse korral COVID-19 analüüs haiglas, kohe pärast registratuuri läbimist.

Kliinikum paneb patsientidele südamele, et ambulatoorsetele vastuvõttudele, päevaravile ja statsionaarsele ravile ei tuldaks, kui esineb palavik ja hingamisteede sümptomid, välja arvatud, kui need on põhihaigusele iseloomulikud sümptomid.

Kliinikumi ravijuht doktor Andres Kotsar kinnitab, et kõikide patsientidega, kelle plaanilised ambulatoorsed vastuvõtud, päevaravi või statsionaarne ravi eriolukorra tõttu edasi lükkus, võetakse ühendust.