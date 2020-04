Juhiloata mees põgenes Valgamaal politsei eest 180 km/h

Tagulas arvas sõidukijuht, et on politseinikud maha raputanud, kuid kui märkas uuesti vilkureid, hakkas taas kiirendama ning kasutas põgenemiseks kõrvalisi kruusateid. «Kiirus ulatus kohati kuni 180 km/h, mistõttu kaotasime vahepeal Audi silmist. Sangaste kandis andsid inimesed abistavat infot, et Audi oli kihutanud Keeni suunas. Leidsimegi sõiduki Keeni poe juurest, kuid auto juures ja lähistel kedagi ei olnud,» kirjeldas politseinik.