Lätis leidis kinnitust veel 18 koroonasse nakatumist

Viimase ööpäevaga testiti Lätis 1564 inimest, kokku on riigis tehtud 51 561 testi.

Lätis on kinnitust leidnud 836 inimese nakatumine, seejuures on 267 inimest ametlikult tervenenud. 13 on viiruse tõttu surnud.