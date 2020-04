Haridusvaldkonna eraettevõtjad saavad taotleda toetust

"Erahariduse ja -huvitegevuse pakkujad rikastavad meie haridusmaastikku ja on oluline osa sellest. Seetõttu on ka väga oluline toetada neid kriisi üle elamisel," kommenteeris haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Toetusmeede puudutab ligikaudu 130 tuhandet last ja noort ning nende vanemaid.

Meetme eesmärk on toetada eraüldhariduskoolide, -lastehoiu, -lasteaia ja -huvikoolide ja huvitegevuse pakkujate möödapääsmatute kulude katmisel nii, et on tagatud nende jätkusuutlikkus ja võimalikult valutu kriisist väljumine.

HTMi esindajad on kohtunud kõigi huvigruppide katusorganisatsioonidega, kes on teinud oma ettepanekud meetmete väljatöötamiseks.

Maksimaalne toetuse suurus õpilase kohta on 80 eurot kuus ning seda saab taotleda maksimaalselt kolme kuu eest (märts, aprill, mai). Sealjuures saab toetust taotleda maksimaalselt 50 protsendi õpilaste arvu ulatuses.

Taotleja peab toetuse vajadust põhjendama ja teavitama sellest, kas tal on kavas taotleda toetusi ka muudest riigi kriisimeetmetest. Samuti peab taotleja kinnitama, et on olnud seaduse- ja maksukuulekas.

Järgmisel nädalal leiab Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehelt toetuse taotlemiseks ka vastava e-vormi.