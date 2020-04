Ester Karuse: kriisi järel lähme eluga edasi veel tugevamana

Valitsus kiitis heaks kriisist väljumise strateegia ja kinnitab selle ilmselt sel nädalal. Samas suunas tegutseb ka Valga vallavalitsus. Kui üheskoos reegleid järgime, võime olla esimeste omavalitsuste hulgas, kes pöörduvad tagasi tavapärase elukorralduse juurde. Väiksema asustustihedusega piirkondades ei puutu inimesed nii palju kokku kui suurtes linnades ja viirus peaks kiiremini taanduma. Aga rõhutan: seda vaid juhul, kui me praegu tervisekäitumises järeleandmisi ei tee.

Kuni oleme veel kriisi keskel ning riigis valitseb eriolukord, peame võtma vastu tagasilööke oma igapäevatoimingutes ning ka töövaldkondades, kuna nõuded sunnivad meid kõiki rahva tervise heaolu nimel vangerdusi tegema.

Paratamatult on üks neist murekohtadest majandus, kus paljud ettevõtjad ja avaliku sektori töötajad peavad toime tulema tööpuuduse ja vähese rahastusega. Sarnaselt ülejäänud Eestiga oli ka meie vald harjunud stabiilse majanduskasvuga ning seda keerulisem on uue olukorraga leppida. Tugevas kasvufaasis on vist ainult e-kaubandus ja kullerteenuse pakkujad.

Rõõmu valmistab teadmine, et üle pika aja on põllumajandusettevõtjate ukse taga järjekord tööd teha soovivatest Eesti inimestest. Müts maha nende ees, kes on varmad uusi töövõimalusi proovima. Uudistes oleme näinud, kuidas kosmeetik erialase töö puudumise tõttu lüpsmise ära õppis.

Eestlased on alati olnud ääretult töökad ja tublid, kuid sellist tagasilööki ei osanud ette näha keegi. Oluline on, et me õpiksime eelmisest majanduskriisist. Kui 2008. aastal majandus langes, läks Reformierakonnal ja toonasel peaministril Andrus Ansipil vähemalt aasta, et aru saada: kriis on käes. Iga kriis on küll varasemast erinev, kuid kahtlemata on kiiduväärt, et Jüri Ratase valitsus reageeris märtsi keskpaigas laienenud pandeemiale jõuliselt ja viivitamatult.

Lisaeelarvest eraldati riigihalduse ministri Jaak Aabi ettepanekul omavalitsustele 130 miljonit eurot, millega leevendatakse kriisi tagajärgi ja turgutatakse majandust.

Otsus võtta laenu on igati põhjendatud ja ainuõige samm. Kuna riigi laenukoormus on madal, võimaldab see soodsatel tingimustel lisaraha kaasata. Majandus saab tugeva hoobi, kuid laenuraha aitab vähemalt lööki oluliselt pehmendada, andes eelduse kriisist hoopis kiiremini välja tulla kui kümnend tagasi.

Üldpilt ei paku aga põhjust rõõmustamiseks ja seetõttu on ka Valga vallavalitsus asunud eelarvet üle vaatama, et viia kulud vastavusse laekuvate tuludega. Tasakaalu säilitamiseks tuleb sisse viia kärpeid valdkondades, kus seda on võimalik teha, kuid abita inimesed ei jää. Eesmärk on säilitada töökohad, hoida töötuse määra võimalikult madalana ning leida võimalikult paljudele inimestele kriisist kiiremaks väljumiseks sobiv rakendus. Priimetsa kooli uue maja ehitus aga jätkub, samuti Valga-Valka ühise linnaruumi rajamine.

Omavalitsused ei ole veel majanduskriisi mõjusid otseselt tunda saanud. Aprillikuu maksulaekumise andmed jõuavad meieni mai teises pooles, suured majanduslikud raskused suve lõpus või sügisel.