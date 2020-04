Võru lasteaias algab kaua oodatud suurremont

«Siseruumides on palju juba ära tehtud, kuid väline osa on nii energia kokkuhoiu kui väljanägemise mõttes üsna kehvas seisus,» rääkis Võru linnapea Anti Allas.

Välisviimistluseks on kavandatud krohv, katusekatteks rullmaterjal. Lammutatakse kaht hoonetiiba ühendav galerii, mille asemele rajatakse võimlemissaal koridori, tualettruumide ning välislavaga.

Samuti ehitatakse soojustagastusega ventilatsioonisüsteem ja viimistletakse trepikojad. Kavas on lahendada ka küttesüsteemi, kanalisatsiooni ning vee- ja elektrivarustusega seotud probleemid ning korrastada lähiümbrus.

Lasteaia remondi riigihanke edukaks pakkujaks tunnistati 1 136 000 euro suuruse pakkumusega aktsiaselts Eviko. Tööde projekteerija on Projekt O2 OÜ, ehitusekspertiisi teostab Ehitusinsener OÜ ja omanikujärelevalve teenust osutab Infragate Eesti AS. Tööde lõpptähtaeg on 31. detsember.