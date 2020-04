Tellijale

Vallavalitsuse teatel on vald pidanud läbirääkimisi nii ASi Hoolekandeteenused kui ka sotsiaalministeeriumiga. Selle tulemusel on jõutud lahenduseni, et hooldekodu asukohaks saaks maatükk Kaasiku tänavaga külgneval alal riigi reservmaal, nagu on välja pakkunud kohalik kogukond.