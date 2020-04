Räpinlased valmistuvad palgakärpeks

Tellijale

«Koolide abipersonalil saavad aprilli lõpuks tehtud heakorratööd. Kultuuri valdkonnas ei saa sündmusi korraldada ja muuseumid on külastajatele suletud. Asendustöödena plaanitud tegevuste nimekiri hakkab ammenduma. Töömahud on vähenenud ning sellest tulenevalt pole põhjendatud töötasu maksmine täiskoha eest,» võib vallavalitsuse istungi protokollist põhjendust lugeda. «Lisaks oleks see ebaõiglane nende inimeste suhtes, kes oma igapäevast tööd jätkata saavad. Arvestades maksulaekumiste väga tõenäolist vähenemist sellel aastal, on tarvis saavutada kokkuhoid, et vältida aasta lõpus raskemaid tagajärgi ning töökohtade koondamisi.»